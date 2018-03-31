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وحدة الكبد ببورسعيد: الكشف على 13 ألفا و859 مواطنا بمبادرة مصر خالية من فيروس c

السبت، 31 مارس 2018 02:16 م
وحدة الكبد ببورسعيد: الكشف على 13 ألفا و859 مواطنا بمبادرة مصر خالية من فيروس c الدكتور سيد دعية المديرالطبى لوحدة الكبد ومدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد





بورسعيد - محمد فرج
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أكد الدكتور سيد دعية المديرالطبى لوحدة الكبد ومدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه تم الكشف على 13 ألفا و859 مواطنا، على مدار 44 يوما من خلال مبادرة الرئيس "السيسى" مصر خالية من فيروس "c" 2020.

 

وقال دعية، إن الفحص المبدئى أكد وجود الأجسام المضادة لفيروس c"" لدى 1675 بينما كشفت التحاليل إصابة 537 مواطن بعد إجراء تحليل pcr من بينهم 109 حالات بمستشفى بورسعيد العام، و244 حالة بمسشفى الحميات والجهاز الهضمى، و182 حالة بمستشفى بورفؤاد العام.

 

وأضاف المدير الطبى لوحدة الكبد، بأنه تم صرف جرعة كاملة من علاج فيروس c"" لـ 265 مريضا، وتحويل 173 أثبت نتائج التحاليل إصابتهم بالفيروس لصرف العلاج اللازم، وأن الحملة تقوم بالمسح الطبى من خلال عمل تحاليل Elisa Rapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "c" وتحليل آخر لـ PCR للتأكد من إصابتهم بالفيروس، حتى يتسنى لهم صرف العلاج اللازم بالمجان من خلال مبادرة الرئيس "السيسى مصر خالية من الفيروسات الكبدية .


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