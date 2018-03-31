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السبت، 31 مارس 2018 12:26 م
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ننشر أسماء المقبولين بمسابقة شركة الشرب بالوادى الجديد

السبت، 31 مارس 2018 12:16 م
ننشر أسماء المقبولين بمسابقة شركة الشرب بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد





الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، عن النتيجة النهائية لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2017 الخاصة بمحافظة الوادى الجديد وأسماء المقبولين، وذلك بعد انتهاء جميع الإجراءات والمراحل بدءا من الاختبارات التحريرية والعملية وصولا إلى المقابلات الشخصية.

وأعرب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس الشركة عن تمنياته للمقبولين بالنجاح والتوفيق، مضيفا أن المسابقة اتسمت بالشفافية والنظام وتحت رقابة مشددة من الشركة القابضة، وذلك تطبيقا لمعايير الكفاءة فى الاختيار، ولضمان حسن سير العملية، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما يتقدم بالشكر لمحافظة الوادى الجديد وفرع جامعة أسيوط بالوادى، لتعاونهم لإنجاح المسابقة وتنظيمها بشكل جيد.

وقال اللواء محمد أبو صغير  رئيس قطاع الموارد البشرية فى بيان له ، إنه بعد الانتهاء من عرض نتائج مراحل الإختبارات على اللجنة العليا للتوظيف تم إعتماد النتائج النهائية والاعلان عنها على أن يتم الاعلان عن  باقى الاجراءات المطلوبة للتعيين اللازمة لجميع المقبولين.

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (1)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (1)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (2)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (2)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (3)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (3)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (4)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (4)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (5)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (5)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (6)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (6)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (7)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (7)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (8)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (8)

 

الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (9)
الفائزون فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد (9)

 

 

 


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