video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 02:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نشطاء سوريون: اكتشاف جثامين لـ 37 شخصا فى مدينة حلب

السبت، 31 مارس 2018 12:01 ص
نشطاء سوريون: اكتشاف جثامين لـ 37 شخصا فى مدينة حلب الجيش السورى - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

قال ناشطون سوريون ومصادر طبية ، إن السلطات السورية اكتشفت مكان مقبرة انتشلت منها جثامين 37 شخصا فى مدينة حلب.

ونقلت قناة روسيا اليوم الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام سورية قولها  إن المقبرة الجماعية اكتشفت فى حى السكرى فى المدينة القديمة، ويعتقد أنها وقعت على يد جماعات إرهابية بحق أسرى عام 2016، أى قبل خروج المسلحين من مواقعهم فى مدينة حلب السورية.

وتمكن الجيش السورى وحلفاؤه من تحرير مدينة حلب شمالى سوريا أواخر عام 2016 بعد عملية عسكرية كبيرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون: مقتل أمريكى بين عنصرى التحالف الدولى فى سوريا

قوات سوريا الديمقراطية: لم يتم إبلاغنا بأى خطة أمريكية للانسحاب

روسيا

اخبار سوريا

الجيش السورى

اخبار حلب

اخبار العرب




لا تفوتك
50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

50 مليون جنيه تقرب عبد الله السعيد من أهلى جدة

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

"بى بى سى" تبرز كاريكاتير "اليوم السابع" عن نجاح الانتخابات الرئاسية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

رئيس الأعلى للإعلام فى زيارة "اليوم السابع": أنتم النموذج العصرى للصحافة.. مكرم محمد أحمد يشيد بممر الخالدين بالجريدة ويدعو الصحف القومية والخاصة لدراسة عمل صالة تحريرها.. ويتمنى أن نرى صداه فى المؤسسات القومية

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

روسيا بتتكلم عربى.. 4 منتخبات و13 حكماً يرفعون راية العرب فى كأس العالم.. مونديال 2018 يسجل المشاركة الأوسع عربياً.. السعودية تحرم الصافرة العربية من مباراة الافتتاح.. وهل نشاهد "سعيد بلقولة" جديدا فى النهائى؟

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

تعرف على سر بكاء حسين كمال على عبد الحليم فى كواليس" أبى فوق الشجرة"

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

حسام غالى يعود لحسابات البدرى فى الدورى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة