ناشطون سوريون: اكتشاف جثامين لـ 37 شخصا فى مدينة حلب

ناشطون سوريون: اكتشاف جثامين لـ 37 شخصا فى مدينة حلبالسبت، 31 مارس 2018 12:01 ص
الجيش السورى - أرشيفية
أ ش أ
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قال ناشطون سوريون ومصادر طبية ، إن السلطات السورية اكتشفت مكان مقبرة انتشلت منها جثامين 37 شخصا فى مدينة حلب.
ونقلت قناة روسيا اليوم الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام سورية قولها إن المقبرة الجماعية اكتشفت فى حى السكرى فى المدينة القديمة، ويعتقد أنها وقعت على يد جماعات إرهابية بحق أسرى عام 2016، أى قبل خروج المسلحين من مواقعهم فى مدينة حلب السورية.
وتمكن الجيش السورى وحلفاؤه من تحرير مدينة حلب شمالى سوريا أواخر عام 2016 بعد عملية عسكرية كبيرة.
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