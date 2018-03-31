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نائب عن حزب الله: العفو العام يجب أن يشمل الفنان فضل شاكر حال كان بريئا

السبت، 31 مارس 2018 01:02 م
نائب عن حزب الله: العفو العام يجب أن يشمل الفنان فضل شاكر حال كان بريئا الفنان فضل شاكر





كتبت آمال رسلان
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أشار عضو كتلة الوفاء اللبنانية للمقاومة - الجناح السياسى لحزب الله بمجلس النواب - النائب نوار الساحلى إلى أن "كل من تلطخت يداه بالدم فى لبنان يجب أن لا يشمله العفو العام"، معلقا على الفنان فضل شاكر فى وضعه الحالى، أنه وفى حال كان بريئاً من ارتكاب جرم أو قتل عسكريين كما صدر عن المحكمة العسكرية، "فأن العفو العام يجب أن يشمله".

 
وأوضح النائب فى مقابلة له مع برنامج "الحدث" على قناة الجديد، تطرق إلى ملف العفو العام والموقوفين الإسلاميين، مؤكدا "أن كثيرا من الموقوفين ظلموا أكثر من اللازم"، مشددا على الفرق بين مرتكبى الأعمال الإرهابية وقتل الأبرياء وبين المتهمين بالانتماء أو التواصل مع مجموعات إرهابية دون ارتكاب أى جرم.
 
 

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فضل شاكر

حزب الله

العفو عن الارهابيين

لبنان




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