منسق حملة الرئيس السيسي بدمياط يعلن تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة فوزه

حملة كلنا معاك من أجل مصر







دمياط عبده عبد البارى

أعلن محمد الماشطة منسق الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي وجمعية "كلنا معاك من أجل مصر" بدمياط عن تنظيم احتفالية كبرى بميدان الساعة فى السادسة مساء الاثنين المقبل.

ودعا محمد الماشطة فى بيان له أهالى محافظة دمياط لحضور الاحتفال بمناسبة انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية.