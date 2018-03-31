مناقشة 55 شكوى للمواطنين فى اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بمحافظة كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المهندس راضى أمين، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 55 شكوى وطلبا من المواطنين فى اللقاء الأسبوعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور محمد الرفاعى، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وناقش أمين، عددًا من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددًا تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدًا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا .

وأكد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، على أن محافظ كفر الشيخ يسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم.

وأضاف أمين، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ، يكلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.