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مصدر أمنى عراقى: إصابة ضابط شرطة وابنته فى انفجار وسط كركوك

السبت، 31 مارس 2018 09:14 ص
مصدر أمنى عراقى: إصابة ضابط شرطة وابنته فى انفجار وسط كركوك الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة مثبتة بسيارة ضابط شرطة ما أسفر عن إصابته وابنته .

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "عبوة تم تثبيتها أسفل سيارة ضابط الشرطة انفجرت أثناء مروره فى طريق بغداد وسط كركوك، ما ادى إلى اصابته مع ابنته التى ترافقه".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة طوقت موقع الحادثة وفتحت تحقيقا بالحادثة ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج".

وتشهد محافظة كركوك بين فترة وأخرى خروقات أمنية تشمل تفجير عبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية،اليوم السبت، عودة أكثر من 500 نازح إلى مناطقهم بمحافظة الأنبار.

وقالت الوزارة - فى بيان "إن نحو (152) نازحا عادوا من العاصمة بغداد مخيم التكية الكسنزانية و355 نازحا من مخيمات الوزارة فى عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار إلى ديارهم بقضائى القائم والفلوجة "،مضيفا أنه تم نقل الأسر العائدة بحافلات ونقل أمتعتهم بشاحنات حمل خصصت لهم بالتعاون مع وزارة النقل.

 


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