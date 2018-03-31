مشرف المنطقة الصناعية بالمنيا: انتهينا من تجهيز مركز خدمة المستثمرين







المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس محمود سعد المشرف العام على المنطقة الصناعية بالمنيا إنه تم الانتهاء بالكامل من مبنى مركز خدمة المستثمرين، الذى يقع بالمنطقة الصناعية، ولفت إلى أن التجهيزات والتشطيبات تم الانتهاء منها وينتظر المركز التشغيل من خلال توفير طاقم العمل من الشهر العقارى والسجل التجارى وإدارة الاستثمار.

وأشار سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مركز خدمة المستثمرين نواة لمجمع خدمات كبير جدا للمستثمرين.

وكشف سعد أن المركز سوف يتولى إنشاء مناطق استثمارية جديدة وتخصيص الأراضى، ولفت أن المركز سوف يكون مسئولا عن عقود تأسيس الشركات وتوثيقها واستخراج السجل التجارى.

واستطرد سعد قائلا إن مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية تم إنشاؤها وتجهيزة فى غمضة عين ولم يستغرق الانتهاء منه أكثر من شهر.

وأضاف أن الخدمة التى سوف تقدم داخل المركز الخاصة لإنهاء الإجراءات لن تستغرق وقتا طويلا لإنهائها، حيث لا يتجاوز الوقت 3 أيام خاصة بعد القضاء على الانتظار والطوابير التى كان المستثمر يعانى منها قبل إنشاء مركز الخدمة، وقال إنه بإنشاء المركز تعتبر وزارة الاستثمار تم نقلها إلى محافظة المنيا، حيث لن يضطر المستثمر للذهاب إلى أى جهة أخرى للتعامل معها.

ولفت إلى أن ذلك سوف يساهم فى زيادة حركة الاستثمار بالمحافظة وزيادة أعداد المستثمرين، بعد تذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح سعد أنه قريبا سوف يصدر قرار رئيس الجمهورية للبدء فى إنشاء المنطقة النسيجية، والتى تقع على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، والتى تساهم فى توفير آلاف فرص العمل.