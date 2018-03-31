"مسيرة العودة الكبرى" يتصدر تويتر لليوم الثانى لدعم القضية الفلسطينية







كتب أحمد جودة

تصدر هاشتاج مسيرة العودة الكبرى، موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، لليوم الثانى على التوالى، لاحياء ذكرى الأرض، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب المصرى، والتى بدأت أمس منذ صلاة الجمعة.



جانب من التغريدات على هاشتاج مسيرة العودة الكبرى

وتعالت حدة الأصوات عبر الهاشتاج، لإعلان دولة فلسطين عربية مسلمة للأبد، معتبرين أن العالم لم يدرك بعد نفوسا تناضل فى استرداد حقها، واستعادة أوطانها، دون أن تتحرك من أجلهم، مشيرين أن المقاومة ضد إسرائيل هو الخيار الوحيد لنيل الأرض المسلوبة.



هاشتاج الشهداء الفلسطينيين

وفى هذا الصدد، تصدر هاشتجا " الشهداء الفلسطينين" و "الاحتلال الإسرائيلى"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيه يعلن المغردين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطينيى، ورفض الاستيطان الإسرائيلى، والدعاء للشهداء الذين سقطوا أمس على يد قوات الأمن الإسرائيلى بالرصاص الغادر.



هاشتاجا الشهداء الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلى