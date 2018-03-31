مزارع بالشرقية ينقذ طفل حديث الولادة قبل نهش الكلاب له بأرضه الزراعية







الشرقية فتحية الديب

أنقذت العناية الإلهية طفل حديث الولادة، من نهش الكلاب، حيث أرسل القدر له مزارع عثر عليه بأرضه الزراعية أثناء قيامه بأعمال الفلاحة بقرية الحاجر مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد عثور أحد الأهالى بقرية الحاجر دائرة مركز فاقوس، على طفل حديث الولادة، وتم تسليمه للشرطة وتحرر محضر بالواقعة يحمل الرقم 8286 إداري مركز فاقوس لسنة 2018 وتم تسميته بدر أشرف موسى.

وتبين من التحقيقات، أثناء قيام مزارع بالقرية، صباح اليوم، بالقيام بأعمال الفلاحة بأرضه شاهد عدد من الكلاب متجمعين حول شكارة بلاستيك بأرضه، لنهشها فحاول أخذ الشكارة لكي يتخلص منها بالمصرف المجاور لأرضه وأثناء حملها سمع بكاء طفل بها، وقام بفتح الشكارة وتبين العثور علي طفل ذكر حديث الولادة.