مرور الأقصر يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة إشارات المرور الإلكترونية







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور بالأقصر، عن تنفيذ المرحلة الأولى لتفعيل وتشغيل منظومة كاميرات مراقبة إشارات المرور الأوتوماتيكية، موضحاً أن المرحلة الأولى شملت تركيب 6 كاميرات فى ميدان مرحباً، وميدان نوفوتيل.

وأضاف مدير ادارة المرور، أن الكاميرات تلتقط المخالفة فى حالة تخط السيارة للخط الأبيض، حيث تم تعليق لافتة "ممنوع تخط الخط الأبيض"، ويتم التقاط مخالفات كسر إشارة المرور وتسجيلها وتبلغ قيمة الغرامة 500 جنيه، مشيراً إلى أن المخالفة تسرى أيضاً على عبور السيارات من الجانب الأيمن للطريق، نظراً لما يمثله ذلك من تعد على حق المشاة فى العبور.

وأوضح العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، أنه يتم تفعيل المنظومة الإلكترونية فى إطار الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد المحاور المهمة للقضاء على الاختناقات المرورية وتخفيف الاعتماد على العنصر البشرى، لتحقيق الانضباط المرورى بشوارع مدينة الأقصر.

وناشد مدير إدارة مرور الأقصر، قائدى السيارات الالتزام بقواعد وتعليمات المرور، حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفات التى تلتقطها الكاميرات.