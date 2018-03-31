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مركز حقوقى إسرائيلى: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون

السبت، 31 مارس 2018 02:39 م
مركز حقوقى إسرائيلى: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون قوات الاحتلال





رام الله (أ ش أ)
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قال مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة، (بتسيلم)، إن "إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون، والأمر بتنفيذه يتعارض بوضوح مع القانون".

وأوضح المركز - فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه "منذ الأمس، يطلق جنود النيران على متظاهرين فلسطينيين فى الجانب الآخر من الجدار الحدودى المحيط بغزة"، ما أدى إلى مقتل (16) فلسطينيا وجرح ما لا يقل عن ألف".

وتابعت المنظمة أن "إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون، والأمر بتنفيذه يتعارض بوضوح مع القانون".

وحذر المركز - منذ أمس - من التعامل مع موقع المظاهرة على أنه ساحة حرب، ومن استهداف المتظاهرين بالنيران الحية، موضحا أن كلا الأمرين محظور قانونا.

وأكد البيان أن "إصدار إسرائيل التعليمات والأوامر داخل قطاع غزة هو تبجح باطل ولا أساس له، من غير الواضح أبدا من أين تستمد إسرائيل صلاحية أن تقرر لسكان القطاع أين يمكنهم التواجد أو التظاهر سواء فى المظاهرات التى يفترض أن تخرج غدا أو فى حياتهم الاعتيادية فى القطاع وحتى صلاحية التهديد بإطلاق النيران الحية على المتظاهرين الفلسطينيين عندما يتصرفون خلافا للتعليمات الإسرائيلية".

 


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