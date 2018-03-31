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مديرية التعليم يالمنيا: بدء امتحانات المرحلة الفنية 21 أبريل المقبل

السبت، 31 مارس 2018 12:18 م
مديرية التعليم يالمنيا: بدء امتحانات المرحلة الفنية 21 أبريل المقبل محمد عزب وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنيا





المنيا - حسن عبد الغفار
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قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية تبدأ خلال أبريل المقبل، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 أبريل، وبطريقة مختلفة عن العام الماضى، للقضاء على الكثافة الطلابية فى لجان الامتحان، إذ ستتم الامتحانات بنظام "يوم ويوم".

وأضاف "عزب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية استعدت بشكل كبير للامتحانات، خاصة أنه بعد انتهائها ستبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتى ستكون موحدة على مستوى الإدارات التعليمية.

 


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