محافظ السويس يوجه بسرعة إصلاح خط الغاز بجبل الجلالة

محافظ السويس يوجه بسرعة إصلاح خط الغاز بجبل الجلالةالسبت، 31 مارس 2018 07:59 م
محافظ السويس يتفقد موقع انفجار خط الغاز
السويس - سيد نون
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تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، موقع حادث حريق خط الغاز الذى نشب بأحد مواقع الإنشاءات صباح اليوم، إثر اصطدام لودر بالخط الغاز الموجود بالموقع.
وأكد محافظ السويس، على سرعة إصلاح وصيانة خط الغاز الطبيعى بمنطقة الجلالة بالعين السخنة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات المطلوبة بوسائل الأمان .
وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات والكوارث بمتابعة الموقف وتذليل أى عقبات لإنجاز العمل وإعادة تشغيل الخط، مؤكدا على تقديم كافة الخدمات والعلاج للمصابين .
كانت الحماية المدنية قد دفعت بخمس سيارات إطفاء إضافة إلى سيارة إطفاء من شركة السويس لتصنيع البترول وأخرى من سوميد. وأسفر الحادث عن مصرع ثلاث مواطنين وإصابة 9 بحروق بالجسد.
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