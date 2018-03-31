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فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الإسرائيلى الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة

السبت، 31 مارس 2018 04:11 م
فيديو يوثق إطلاق الاحتلال الإسرائيلى الرصاص على الفلسطينيين من الخلف بغزة تشييع جثمان شهداء فلسطينيين





كتب: محمد الأحمدى – وكالات الأنباء
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لحظة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحى على المشاركين بفعاليات مسيرة العودة الكبرى، أمس الجمعة، من الخلف، عندما كان المتظاهرون يبتعدون عن السياج الحدودى العازل.

ويوثق الفيديو استشهاد الشاب عبد الفتاح عبد النبى، الذى يبلغ من العمر 18 عامًا، إذ أطلق جنود الاحتلال النار على ظهره عندما كان يبتعد عن السياج الحدودى متجهًا إلى مكان تمركز فعاليات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، وكان ظهره للجنود ولم يشكل أى خطر عليهم.

 

 


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