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فلسطينيون يشيعون جثمان شهداء "مسيرة العودة"

السبت، 31 مارس 2018 11:56 ص
فلسطينيون يشيعون جثمان شهداء "مسيرة العودة" تشييع جثمان الشهداء الفلسطينيين





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شيع المواطنون الفلسطينيون اليوم السبت، شهداء مسيرة العودة إلى مثواهم الأخير، اليوم السبت، فى مواكب جنائزية مهيبة شاركت فيها التنظيمات العسكرية.

وفى مدينة بيت حانون شمال القطاع شيعت الجماهير الفلسطينية الشهيد حمدان إسماعيل أبو عمشة حيث أدى عليه صلاة الجنازة بعد أن ألقت عليه عائلته نظرة الوداع الاخيرة قبل ان يوارى الثرى فى مقبرة المدينة.

ومن المقرر ان يتم تشييع باقي الشهداء تباعا كل وفق منطقته حيث يشيع الشهيد ناجي أبو حجير في البريج من الجامع الكبير كما سيتم تشييع الشهيد عبد القادر الحواجرى من مسجد شهداء النصيرات، والشهيد جهاد النجار من بني سهيلا، بالإضافة الى الشهيد إبراهيم ابو شعر من مسجد الفاروق .

 

 

 


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