فريق وى كان باند يشارك بفعاليات معرض الإسكندرية للكتاب







الإسكندرية- هناء أبو العز

شارك مساء اليوم السبت، فريق وى كان باند لذوى القدرات الخاصة ، فى إطار الفعاليات الفنية لمعرض الإسكندرية للكتاب والذى تنظمه هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على ، بملعب كلية الهندسة، وقدم اسكتش بعنوان الوحدة الوطنية ، ويدور حول شهداء الوطن من الجيش المصرى الذين يقدمون أرواحهم كل يوم فداء للوطن ، ويؤكد على الوحدة الوطنية وتكاتف أبناء الشعب على اختلاف اديانهم،وعرض مسرحى بعنوان سيناء فى قلب مصر ،

ويدور حول الإرهاب فى سيناء أرض الفيروز،كما قدم الفريق مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة من الأغاني منها حبيبى قاسى ليه ياخى ، ثلاث دقات وغيرها،ولاقت الفرقة إقبالا كبيرا من جمهور معرض الإسكندرية،كما ستشارك الفرقة فى فعاليات المعرض يوم الثلاثاء القادم 3 إبريل فى الثامنة مساء.