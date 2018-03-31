غدا .. نموذجين لمحاكاة الاتحاد الأوروبى ومنظمة الدول الإسلامية بـ"تجارة أسيوط"







أسيوط - هيثم البدرى

تشهد جامعة أسيوط غدا الأحد،انعقاد لنموذجين محاكاة والذي يقدمه طلاب كلية التجارة بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة فى بيان له،أن النموذجين يتضمن أولهما نموذج لمحاكاة الاتحاد الأوروبي MEU وذلك بحضور السفير رءوف سعد مساعد وزير الخارجية السابق، والاعلامى الكبير أحمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية السابق.

أما النموذج الآخر فهو لمحاكاة منظمة الدول الإسلامية MOIC ويعقد في الفترة المسائية من نفس اليوم، مشيرا إلى أن ذلك يعد امتدادا لما حققته نماذج المحاكاة التي نظمتها الكلية خلال الأعوام السابقة من نجاح في التنظيم والتى أظهرت ما يتمتع به طلاب الكلية من عناصر متميزة ثقافياً ومعرفياً ووعى سياسي لما يشهده العالم من تطورات وأحداث متلاحقة.

وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من تنظيم نموذج المحاكاة هو تدريب الطلاب على مهارات القيادة والمشاركة السياسية وإدارة الأزمات و البحث فى القضايا والشئون الدولية،وكذلك تنمية قدرات الطلاب على العمل الجماعي والتواصل والتفاوض وإقناع الآخر.