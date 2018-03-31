صور.. نادى الأقصر ينظم احتفالية ويوزع هدايا وألعاب على 200 طفل بـ"يوم اليتيم"







الأقصر – أحمد مرعى

نظم نادى الأقصر الرياضى احتفالية بـ"يوم اليتيم"، بحضور 200 طفل على مستوى المحافظة وأولياء أمورهم، وعدد من قيادات المحافظة والنادى ومديرية الأمن، وسط أجواء سعيدة بين الأطفال خلال الاحتفالية بتوزيع الهدايا والألعاب عليهم.

حضر فعاليات احتفالية يوم اليتيم بالنادى، القيادات الشعبيه والشخصيات العامة، ورحمى حجازى رئيس مجلس إدارة نادى الأقصر الرياضى، وعدد من أعضاء النادى، وأسامة عبد الراضى المدير الفنى لمنطقة الكره بالأقصر، حيث تضمن الحفل فقرات غنائية لكورال قصر ثقافة الطفل بالأقصر بقيادة الفنان حجاج الحلوانى، وتوزيع الهدايا وألعاب على الأطفال وعددهم 200 طفل على مستوى المحافظة.



نادى الأقصر الرياضى ينظم احتفالية ويوزع هدايا وألعاب على 200 طفل بـ"يوم اليتيم"



غناء فريق كورال قصر ثقافة الطفل بالأقصر خلال الحفل