صور.. موهبة لافتة لطالبة من ببنى سويف فى الرسوم المتحركة والبورتريه







بنى سويف أيمن لطفى

تضم مدارس بنى سويف العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات "الفنية - الرياضية الدينية والثقافية"، بينهم من شاركوا فى مسابقات وآخرين يحتاجون إلى رعاية خاصة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم .

اليوم السابع التقى الطالبة مها أبو الخير عبدالستار بالصف الثانى الإعدادى مدرسة الشهيد محمد عصام "الحديثة بنات" بمدينة بنى سويف وقالت : بدأت فى مرحلة الروضة وعمرى 4 سنوات الإمساك بالقلم ورسم الأهرامات والشمس وفى الصف الخامس الابتدائى وجدت لدى ميولا نحو الرسوم المتحركة الى جانب المناظر الطبيعية والأشخاص ولاحظت والدتى موهبتى بعد اطلاعها على عدة رسومات فى كراستى فشجعتنى على الاستمرار .

وأضافت مها أبو الخير : انتقلت للصف الأول الإعدادى و بدأت مرحلة الاطلاع والبحث عبر الإنترنت على آخر تقنيات و مستجدات فن الرسم والاستفادة منها فى تطوير أعمالى والتى شملت ، رسومات ثلاثية الأبعاد ، ومنظور معمارى" البنايات" وكذلك استخدام الألوان المائية فى المناظر الطبيعية ، والدقة فى الرسوم المتحركة والبورتريه " الاشخاص" ، واستخدام الظلال فى إظهار الملامح، وأبرز لوحاتى فى الرسومات المتحركة "شخصيات ديزنى" وفى بورتريه الاشخاص " لاعب الكرة الدولى محمد صلاح ، وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب ".

وتابعت مها قائلة: منذ سنوات كنت أمكث ثلاثة أيام حتى انتهى من رسم لوحة فنية أما الآن فاستطيع رسمها فى ثلاث أو أربع ساعات، ولم يؤثر ذلك على دراستى العلمية فأنا الأولى على المدرسة، كما أشارك بأربع لوحات مختلفة القوالب الفنية "منظر طبيعى، بورتريه، منظور معمارى، أبعاد ثلاثية" فى مسابقة على مستوى المحافظة وانتظر نتيجتها، وأتلقى تشجيعا من مدير المدرسة عاطف أحمد عويس والمعلمين .



لوحة-ديزنى



لوحة-مجدى-يعقوب



لوحه-رسوم-متحركة



لوحه-فنيه



احدى-لوحات-الطالبة



منظر-طبيعى



رسوم-متحركة



منظر-طبيعى



رسوم-متحركة



-بورتريه-لفتاه



لوحة-فنية



-فن-معمارى



لوحة-بابعاد-ثلاثية



رسوم-متحركة



رسوم-متحركة



شخصيات-مشهورة-فى-الرسوم-المتحركة



رسوم-متحركة



رسومات-متحركة