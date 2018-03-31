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صور.. ملتقى للتوظيف بكلية صيدلة كفر الشيخ بمشاركة 12 شركة

السبت، 31 مارس 2018 12:58 م
صور.. ملتقى للتوظيف بكلية صيدلة كفر الشيخ بمشاركة 12 شركة ملتقى التوظيف الأول بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، ملتقى التوظيف الأول للخريجين، والذى تنظمه كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، على مدار يومين بالاشتراك مع مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومشاركة 12 شركة من شركات الأدوية العالمية والمحلية، ونقابة الصيادلة، والعديد من أصحاب الصيدليات الكبرى.

وقال الدكتور رمضان الروماني، عميد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إن الكلية تنظم ملتقى التوظيف الأول بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف توعية الطلاب والخريجين بأهمية ريادة الأعمال وكيفية خلق فرص العمل والتقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توفرها الدولة من أجل مستقبل أفضل للشباب.

وأضاف الرومانى، أن الملتقى فرصة لخريجى كلية الصيدلة وكذلك الطلاب لإيجاد فرص عمل فى تلك الشركات، مؤكداً أن طلاب الفرق النهائية يلتقون مع مختلف شركات الدواء وأصحاب الأعمال للتعريف بفرص العمل وفرص التدريب المتاحة لدى تلك الشركات.

وأكد محمد عبدالله محمد، طلب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، أنها فرصة للخريجين والطلاب فى إيجاد فرصة عمل أو تدريب بإحدى الشركات المشاركة التى  يجد الخريج صعوبة فى الالتحاق بها، خاصة أن عدداً من الخريجين توجهوا للعديد من الشركات ولم يستطيعوا الحصول على وظيفة عمل.

 

1- ملتقى التوظيف الاول بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ
ملتقى التوظيف الأول بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ

 

2- الحضور من الصيادلة والطلاب
 الحضور من الصيادلة والطلاب

 

3- جانب من ملتقى التوظيف
 جانب من ملتقى التوظيف

 

4- جانب من المشاركين في الملتقى
جانب من المشاركين في الملتقى

 


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