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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة على كنيسة الأنبا بيشوى

السبت، 31 مارس 2018 12:03 ص
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة على كنيسة الأنبا بيشوى اللواء محمد على حسين يتفقد الارتكازات الأمنية





الإسماعيلية – صبرى غانم
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حرص اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية يرافقه مساعديه اللواء ياسر الغندور واللواء عادل أنور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور على تفقد  الارتكازات الأمنية والخدمات الأمنية المعينة داخل وخارج كنيسة الأنبا بيشوى بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بمناسبة الاحتفالات بالأعياد.
 
وخلال جولته شدد مدير الأمن على القوات بضرورة الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات الخاصة بالتفتيش والحفاظ على الحرم الأمن للكنائس ودور العبادة والمنشآت الحيوية.
 
وخلال جولته التقى مدير الأمن بالأنبا روفائيل سكرتير المجمع المقدس  والأنبا سارافيم مطران الإسماعيلية.
 
وأعلن مدير أمن الإسماعيلية بأن المحافظة  تشهد حاليا إجراءات أمنية غير مسبوقة على كافة المستويات وذلك لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين  .
 
كما شدد مدير الأمن على القوات بضرورة ارتداء الصديرى الواقى وحسن معاملة المواطنين.
 
مدير الامن ومساعديه فى محيط الكنيسة
مدير الامن ومساعديه فى محيط الكنيسة

مدير الامن يستمع لاحد القساوسة
مدير الامن يستمع لاحد القساوسة

مدير الامن يلتقى الانبا سارافيم
مدير الامن يلتقى الانبا سارافيم

جانب من لقاء مدير الامن
جانب من لقاء مدير الامن

الترحيب بالقيادات الامنية
الترحيب بالقيادات الامنية

مدير الامن داخل الكنيسة
مدير الامن داخل الكنيسة

مدير الامن خلال جولته على القوات
مدير الامن خلال جولته على القوات

 


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