صور.. محافظ كفرالشيخ يكرم 750 يتيماً ويؤكد: الأهالى قهروا أهل الشر







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الحفل الذى نظمته مؤسسة "تسنيم" للأعمال الخيرية برئاسة اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، بأحد فنادق بلطيم، الاحتفال بيوم اليتيم، بحضور المهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد محجوب، رئيس برج البرلس، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والقص متى موسى راعى كنيسة بلطيم، والكاتب الصحفى عصام القلا منسق عام المؤسسة وأمين عام الصندوق، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته بالاحتفال: إن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصى به، حيث قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى"و إنه يتم رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ وأن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم٬٬ التي تأمر برعاية اليتيم وخاطبهم.

وتابع، "يكفيكم فخرًا أن قائدكم هو الرسول صلي الله عليه وسلم، الذي ولد وعاش يتيما ومات عظيمًا٬ فأنتم أبطال تغلبتم على كل ظروف الحياة ومصاعبها، وإنني أري فيكم المستقبل الواعد الذي ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وحث محافظ كفرالشيخ، المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، قائلًا: أن هذا حق أصيل للأيتام ومسؤولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن عمل الخير في الدنيا كلها انطلق من هذا البلد الآمن مصر، وجاءت نصوص الكتاب والسنة لتفعيل الخير وتنشيطه، مشيرًا إلى أن المسارعة والمسابقة في الخيرات هي من سمة أهل الإسلام، ووصّفت هذه الأمة بأنهم يؤّثرون على أنفسهم؛ ويقدمون غيرهم على أنفسهم حتى ولو كانوا من أهل العوز والحاجة.

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، شكر " المحافظ " أهالى محافظة كفر الشيخ لتحديهم لظروف الطقس، وأدوا أداءً مشرفاً فى الانتخابات الرئاسية التى انتهت أمس. مؤكداً أن الأهالى ضربوا أروع الأمثلة فى الوطنية بمختلف أعمارهم السنية من شباب وفتيات وكبار سن، وعظيمات كفر الشيخ وعزفوا سيمفونية عمل رائعة، مضيفاً أن، أهل الشر وأصحاب العداوات لمصر، هم الخاسرون، مؤكداً أن أهالينا بكفر الشيخ ساهموا وشاركوا بشرف ووطنية فى العملية الانتخابية ، وأنه كان مهموماً بمشاركة الأهالى فى الانتخابات الرئاسية ،ويكن كل الحب والتقدير لكل الشعب المصرى، سواء من أدولوا باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أوالذين لم يتمكنوا من النزول والمشاركة لأسباب قهرية أو ظروف مرضية أو أمور طارئة، أما أهل الشر والمعادين لمصر قهرهم الوطنيون الأوفياء لوطنهم، وكانت رسالة المصريين فى الخارج واضحة للعالم من خلال مشاركتهم المشرفة، وان النتائج الأولية تشير ان محافظة كفرالشيخ من اولى محافظات الجمهورية مشاركتاً بالعملية الانتخابية، مؤكداً انه لن ينال أحد من مصر أو مؤسساتها الوطنية .

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكرى السابق، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة: إن مؤسسة تسنيم منذ نشأتها في العام 2011، وهى ترعى شؤون الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة برج البرلس، وبر بحري من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، لافتاً انه يتم تكريم ورعاية 450 يتيم من طلبة المدارس الى جانب 300 يتيم وذلك باجمالى 750 يتيم بالمؤسسة من أطفال البرلس، بجانب تجهيز عدد من العرائس، وتوزيع ملابس، وادوات مدرسية، فضلاً عن تقديم اعانات مالية للأيتام، وتوفير كساء الشتاء والصيف ومساعدات مالية خلال شهر رمضان الكريم، وعيدى الفطر والأضحى .

وأضاف " عتمان " أننا نسعى إلى رسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال، ونقدم للأطفال كل ما يحتاجونه من دعم قدر استطاعتنا، فهم جزء مهم وفاعل في المجتمع، مضيفًا أن الهدف من مؤسسة تسنيم هي مساعدة ورعاية الأيتام وهذا أقل شيء تقوم به المؤسسة.

وفى نهاية الحفل قام اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، واللواء اركان حرب اسماعيل عتمان، بتكريم عدد من الأيتام وأمهاتهم وذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع عدد من الهدايا لهم، كما قدم اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل، وأمر محافظ كفرالشيخ بصرف مكافأة مالية للقائمين على تنظيم هذا الاحتفال، مقدماً الشكر لهم والتحية لرجال الشرطة والجيش الأبطال والشعب المصرى العظيم .



محافظ كفر الشيخ يكرم الايتام



أهالي البرلس مع محافظ كفر الشيخ



جانب من المشاركين في الملتقى



جانب من الاحتفال



جانب من الحضور اثناء التكريم