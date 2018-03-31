صور.. قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين بقرية البغدادى بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت الوحدة الصحية بقرية البغدادى في مدينة البياضية بمحافظة الاقصر، اليوم السبت، انطلاق فعاليات قافلة طبية تضم 8 تخصصات للكشف علي المواطنين ومساعدتهم بالمجان، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء التخصصات المختلفة من كافة مستشفيات محافظة الأقصر، وتحت إشراف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ويقول وكيل صحة الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القافلة انطلقت في الثامنة صباحاً، وقامت بالكشف علي المواطنين في تخصصات "العظام والجلدية والأنف والأذن والباطنة والنساء والتوليد والأطفال والجراحة العامة و الرمد"، حيث يتم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أن الأهالي يتوافدون بصورة كبيرة للغاية علي تلك القافلة، وذلك لثقتهم في قوة الأطباء التي تجلبها المديرية خلال فعاليات القوافل الطبية الماضية، مشدداً علي أن المديرية ستواصل عملها بتنظيم القوافل المختلفة لخدمة الأهالي في كل مدينة وقرية بالمحافظة.



قافلة طبية لـ8 تخصصات للكشف علي المواطنين بقرية البغدادي بالأقصر



جانب من القافلة الطبية