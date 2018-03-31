صور.. "سلمى والسمكة" قصة لتوعية طلاب الأقصر بأهمية الحفاظ على المياه







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، أقوى حملة قومية لترشيد استهلاك المياه برعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بعنوان "النقطة بتفرق"، حيث تم تنظيم أسبوع مائى من 16 لـ 2 مارس الجارى، عبر عن تنظيم فعاليات ندوات للتوعية بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "النقطة بتفرق" بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه، والأزهر الشريف والكنيسة القبطية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، ووزارة الرى والموارد المائية، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشملت الحملات فى حملة "النقطة بتفرق" توعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، عبر تقديم وشرح قصة "الطفلة سلمى والسمكة"، وذلك تحت إشراف اللواء محمد يحيى رئيس شركة المياه بالأقصر، وفريق التوعية بشركة مياه الأقصر، الذى ضم كل من أمانى مدنى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية والإعلام، ووليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية، وأحمد إبراهيم مسئول التوعية، ومحمد فؤاد مسئول التوعية، بمشاركة الطلاب فى تقديم نصائح لهم بكيفية الحفاظ على كل المياه، وأكدوا لهم على ضرورة ترشيد استهلاك المياه لتوعية الطلاب بالحفاظ على كل قطرة مياه.

وفى هذا الصدد يقول وليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالأقصر، إن قصة سلمى تم تصميمها فى شكل فيديو وصور متقطعة لعرضها على أطفال المدارس المختلفة، خلال حصص التوعية بالحفاظ على المياه، حيث تروى القصة علاقة الطفلة سلمى التى تسكن بمكان قريب من النيل وجمعتها صداقة بإحدى السمكات فى نهر النيل، وحكت لها السمكة تفاصيل الكوارث التى تضر نهر النيل وهى عبارة عن إلقاء مخلفات المصانع والصرف والقمامة والحيوانات النافقة فى المياه، ويتم خلالها عمل ألعاب لتوعية الطلبة بسبل الحفاظ على المياه.

وأضاف الإدفاوى لـ"اليوم السابع"، أن الحملات شملت مدارس (الأقصر الثانوية الفندقية بالعوامية - الأقصر الثانوية الفنية بنات - مدرسة العوامية الابتدائية – قصر ثقافة الأقصر – مجمع النيابات بالعوامية – رسم جرافيتى – ورشة رسم للطلاب بالمدارس – مجلس قروى النمسا – مدرسة ساحل القريا الابتدائية – وحدة الشئون الاجتماعية بإسنا – مسيرة بالسيارات – ساحة معبد الأقصر – زيارات ميدانية بالعوامية – مسجد الأيمان) وغيرها من الزيارات المميزة التى تمت خلال الأسبوع المائى الأول للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

قصة "الطفلة سلمى والسمكة" التى عرضت لطلبة مدارس الأقصر للتوعية بالحفاظ على المياه



جانب من رسومات قصة سلمى للطلبة بالمدارس



صداقة الطفلة سلمى والسمكة بنهر النيل



لعبة نشاط للتوعية بالحافظ على المياه للطلاب



جانب من قصة سلمى والسمكة



نشاط للحفاظ على المياه لتوعية الأطفال



جانب من توعية طلبة المدارس بالأقصر



قصة سلمى للحفاظ على المياه



شركة مياه الأقصر تعرض القصة على الطلبة



أسئلة للطلاب حول القصة والمياه



توعية الطلاب بقصة سلمى



جفاف المياه خلال القصة وأسبابها



التوعية الخاصة بطلاب مدارس الأقصر



رسم لدورة المياه فى الطبيعة



قصة سلمى لأطفال الأقصر



مسئول يشرح طريقة وصول المياه للأهالى



جانب من توعية الطلبة بتحاليل المياه لجودتها



مراحلة تنقية مياه الشرب



تفاصيل تحليل المياه بالقصة



جانب من قصة سلمى للأطفال



تفاصيل توعية الطلاب بالحفاظ على المياه



مراحل معالجة الصرف الصحي



تفاصيل الشكاوى حول المياه



أنشطة للطلاب داخل القصة



جانب من توعية الطلاب بعدم التبزير فى المياه



تفاصيل قصة سلمى للطلاب



جانب من أنشطة القصة



تفاصيل أنشطة للطلاب بالمدارس