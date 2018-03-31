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صور.. تكريم 23 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات بمحافظة كفر الشيخ

السبت، 31 مارس 2018 05:34 م
صور.. تكريم 23 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات بمحافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ السابق يكرم المههات المثاليات





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قاعة القوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ، احتفالية أقامتها مؤسسة خيرية، اليوم السبت، لتكريم 23 من أسر الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ السابق، ومستشار وزير الإسكان، وصفاء العبد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والكاتب الصحفى مصطفى عمارة، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعلى ابو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وهدى الطنباري، مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، اللواءان هانى النواصرة، شكرى الجندي، عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، علاء سلام، عضو النواب عن دائرة فوه ومطوبس، و أشرف صحصاح، أمين لجنة الإعلام والسياحة ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية ورواد العمل الاجتماعى بالمحافظة.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وشمل عددًا من الفقرات ثم منح أسر الشهداء والأمهات المثاليات ورواد العمل الاجتماعى شهادات تقدير، ومبالغ مالية ودروعًا تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم من أجل الوطن.

وقال المهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ السابق مستشار وزير الإسكان، إن المؤسسة هدفها خدمة المرأة المعيلة وذوى الإعاقة ورعاية أسر الشهداء، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب ومنحهم قروض لعمل مشروعات صغيرة.

وأضافت صفاء العبد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المؤسسة حريصة على تكريم الأمهات المثاليات، وأمهات الشهداء، اعترافا بفضلهن علينا وعلى المجتمع، وتقديراً للتضحيات التى ضحوا بها فى سبيل رفعة الوطن.

 

محافظ كفر الشيخ السابق يكرم المههات المثاليات
محافظ كفر الشيخ السابق يكرم المههات المثاليات

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

تكريم الامهات المثاليات
تكريم الامهات المثاليات

 

الحضور اثناء التكريم
الحضور اثناء التكريم

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

تكريم امهات الشهداء
تكريم امهات الشهداء

 

تكريم امهات الشهداء
تكريم امهات الشهداء

 


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