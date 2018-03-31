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صور.. إقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب فى يومه الأول

السبت، 31 مارس 2018 04:05 م
صور.. إقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب فى يومه الأول اقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب





الإسكندرية - جاكلين منير
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شهد معرض الإسكندرية الدولى للكتاب إقبالا كبيرا من مواطنى الإسكندرية، الذين توافدوا على الأجنحة المختلفة للمعرض من عدد كبير من الدول العربية والأجنبية.

وقالت آمال مصطفى ربة منزل، إنها حرصت على الحضور إلى المعرض وتفقد الأجنحة المختلفة للاستفادة من المعرض، مشيرة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إلى أن المعرض قدم كتب متنوعة من مختلف الثقافات، وهى فرصة لاقتناء الكتب وبأسعار زهيدة.

فيما أكد مصطفى أحمد طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن المعرض يقدم كتب ثقافية فى عدد من المجالات التى تثرى الثقافة، خاصة فى ظل أسعار فى متناول الشباب، مشيرًا إلى أنه حريص على الكتب التاريخية والشعر والأدب.

وافتتح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية معرض كتب المكتبة، اليوم السبت، فى نسخته الجديدة بمشاركة متميزة للمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول العربية، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب وهيفاء أبو غزالة، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور خالد حلبى، رئيس الاتحاد العربية للمكتبات، كامل عبد الجليل، رئيس  مكتبة الكويت الوطنية.

وقال الدكتور مصطفي الفقى، إن معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يعبر  عن روح الإسكندرية الثقافية، لافتًا إلى أنه يقام بالتعاون مع هيئة الكتاب، متابعًا: "نحن ندرك أن هذه الشراكة الثقافية تجعلنا نؤكد على الدور الكبير للمكتبة فى التفاعل مع كل القضايا".

وأضاف: "الفقى" أن المعرض يشارك فيه عدد من الدول العربية وكذلك الأزهر الشريف، قائلًا: "أرجو أن يجد المعرض كل القبول والدعم من الجميع".

اقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب (1)
إقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب
 
اقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب (2)
اقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب
 
اقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب (4)
اقبال كبير على معرض الإسكندرية
 
اقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب (5)
اقبال كبير على المعرض
 
اقبال كبير على معرض الإسكندرية الدولى للكتاب (6)
 معرض الإسكندرية الدولى للكتاب

 


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