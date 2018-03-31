صحة الإسكندرية: مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بأبيس

صحة الإسكندرية: مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بأبيسالسبت، 31 مارس 2018 02:18 م
حادث تصادم -أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى وقوع حادث على الطريق الدائرى قرب أبيس لميكروباص ومقطورة منذ قليل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.
وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامى، أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتم نقل جميع الحالات غلى مستشفى رأس التين العام والحالات كالآتى: محمد السيد عبد الحميد التشخيص الابتدائى، كدمة بالركبة واشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمد إبراهيم والتشخيص الابتدائى كدمة بالكتف الأيسر، وفتحى عبد الرحمن أحمد والتشخيص الابتدائى كدمة وجرح رضى بالساق اليمنى، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بناء على رغبة الأهل بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.
إضافة تعليق
شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد
كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة