صحة الإسكندرية: مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بأبيس







الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى وقوع حادث على الطريق الدائرى قرب أبيس لميكروباص ومقطورة منذ قليل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامى، أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتم نقل جميع الحالات غلى مستشفى رأس التين العام والحالات كالآتى: محمد السيد عبد الحميد التشخيص الابتدائى، كدمة بالركبة واشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمد إبراهيم والتشخيص الابتدائى كدمة بالكتف الأيسر، وفتحى عبد الرحمن أحمد والتشخيص الابتدائى كدمة وجرح رضى بالساق اليمنى، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بناء على رغبة الأهل بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.