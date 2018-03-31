video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الإسكندرية: مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بأبيس

السبت، 31 مارس 2018 02:18 م
صحة الإسكندرية: مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بأبيس حادث تصادم -أرشيفية





الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى وقوع حادث على الطريق الدائرى قرب أبيس لميكروباص ومقطورة منذ قليل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الإعلامى، أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتم نقل جميع الحالات غلى مستشفى رأس التين العام والحالات كالآتى: محمد السيد عبد الحميد التشخيص الابتدائى، كدمة بالركبة واشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمد إبراهيم والتشخيص الابتدائى كدمة بالكتف الأيسر، وفتحى عبد الرحمن أحمد والتشخيص الابتدائى كدمة وجرح رضى بالساق اليمنى، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بناء على رغبة الأهل بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الإسكندرية: وفاة شخص وإصابة 4 فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى

صحة الإسكندرية تكثف حملات مراقبة الأغذية استعداداً لأعياد شم النسيم

اخبار الاسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الاسكندرية




لا تفوتك
الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

سعدالدين إبراهيم: أنا حر أقابل إسرائيليين أو إخوان ولو دعونى تانى مش هتأخر

سعدالدين إبراهيم: أنا حر أقابل إسرائيليين أو إخوان ولو دعونى تانى مش هتأخر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة