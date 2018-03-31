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سقوط 150 حوثيا بين قتيل وجريح إثر غارات لطيران التحالف شمال الحديدة باليمن

السبت، 31 مارس 2018 01:36 م
سقوط 150 حوثيا بين قتيل وجريح إثر غارات لطيران التحالف شمال الحديدة باليمن قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية





صنعاء (أ ش أ)
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ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن نحو 150 عنصرا من ميليشيات الحوثى قد سقطوا بين قتيل وجريح، إثر استهداف طائرات التحالف بعدة غارات معسكرا تدريبيا للميليشيات فى (وادى عيان) بمنطقة (الخشم) التابعة لمديرية الزهرة شمال مدينة الحديدة باليمن.

وقالت مصادر أمنية - وفقا للقناة اليوم السبت، " إن غارات التحالف دمرت تعزيزات للميليشيات فى ضواحى مديرية حيس بالحديدة، وعلى الخط العام الرابط بين زبيد والجراحى، ومخازن ذخائر وأسلحة للميليشيات شمال مديرية التحيتا القريبة من خطوط المواجهات".

وفى سياق آخر، دفع تحالف دعم الشرعية فى اليمن بتعزيزات عسكرية متعددة المهام، لمساندة الجيش اليمنى لإعادة باقى المناطق التى تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.

وأشارت القناة إلى أن الآلاف من الجنود ومئات الدبابات والمدرعات وصلت إلى عدة محافظات يمنية، استعدادا لتنفيذ مهامها العسكرية الموكلة لها، بالإضافة إلى كتائب متخصصة فى الاستطلاع وكشف الألغام، وفرق طبية وفنية.

وفى محافظة البيضاء، شنت طائرات التحالف العربى غارات مكثفة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثى وأهداف متحركة فى منطقة الساحل الغربي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين وتدمير عتادهم العسكرى.

 


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