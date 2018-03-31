video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 31 مارس 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: الإرهابين الفارين من سوريا والعراق يعودون لبلادهم عبر تركيا وأوكرانيا

السبت، 31 مارس 2018 04:28 م
روسيا: الإرهابين الفارين من سوريا والعراق يعودون لبلادهم عبر تركيا وأوكرانيا مسلحين - أرشيفية





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئول ملف التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، إيليا روجاشيف، أن الكثير من الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق يحاولون العودة إلى بلادهم عبر تركيا وأوكرانيا.

وقال روجاشيف لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم السبت، "إن الكثر من المسلحين من سوريا والعراق يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تركيا وصولا إلى أوكرانيا، لأن أوكرانيا دخلت نظام الإعفاءات من التأشيرات مع الاتحاد الأوروبى ".

وأكد أنه ليس من السهل إلقاء القبض على الجميع وأن الحصول على جواز سفر أوكراني ليس صعبا وهذا يسهل الأمر أمام المقاتلين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول تركى: فرنسا قد تصبح "هدفا" بسبب دعمها لأكراد سوريا

مسئولان بالإدارة الأمريكية: ترامب يبلغ مساعديه برغبته فى الانسحاب من سوريا

"وول ستريت جورنال": ترامب أمر بتجميد أموال مخصصة لإعادة إعمار سوريا

روسيا

سوريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار روسيا

تركيا

اخبار تركيا

اخبار اوكرانيا




لا تفوتك
الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع - صور

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

القضاء الإدارى يقضى بقبول دعوى إضافة 80%من العلاوات لأصحاب المعاشات

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح باستيراد سيارات الركاب الكهربائية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة