روسيا: الإرهابين الفارين من سوريا والعراق يعودون لبلادهم عبر تركيا وأوكرانيا







موسكو (أ ش أ)

أعلن مسئول ملف التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، إيليا روجاشيف، أن الكثير من الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق يحاولون العودة إلى بلادهم عبر تركيا وأوكرانيا.

وقال روجاشيف لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم السبت، "إن الكثر من المسلحين من سوريا والعراق يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تركيا وصولا إلى أوكرانيا، لأن أوكرانيا دخلت نظام الإعفاءات من التأشيرات مع الاتحاد الأوروبى ".

وأكد أنه ليس من السهل إلقاء القبض على الجميع وأن الحصول على جواز سفر أوكراني ليس صعبا وهذا يسهل الأمر أمام المقاتلين.