دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالسبت، 31 مارس 2018 01:10 م
موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد- محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن دخول وخروج 25 سفينة، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفينة وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 5 سفن .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول 3 سفن.
كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
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