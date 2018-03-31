دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد- محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن دخول وخروج 25 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفينة وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 5 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول 3 سفن.

كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .