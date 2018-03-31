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جامعة الزقازيق تؤجل انتخاب ممثلها بصندوق العاملين بالجامعات لاعتراض المرشحين

السبت، 31 مارس 2018 12:52 م
جامعة الزقازيق تؤجل انتخاب ممثلها بصندوق العاملين بالجامعات لاعتراض المرشحين الدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق





الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، تأجيل انتخاب ممثل الجامعة فى مجلس إدارة صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعة، التى كان مقررة اليوم وعلى أن يتم تحديد يوما آخر لعقدها، ذلك استجابة لمطلب المرشحين بعد اعتراضات منهم.

 

كان تجمع المرشحين وعددهم 24، والعشرات من الناخبين صباح اليوم، أمام مبنى رئاسة الجامعة، للاحتجاج على وجود مقرين للانتخاب فى كلية الطب، بالإضافة إلى المقر الرئيسى للانتخاب فى قاعة المنتديات، والذى اعتبروه المرشحين مخالف للقانون ومحاولة من أحد المسئولين تزكية لأحد المرشحين الذى ينتمى لكلية الطب،  لتمكينه من دفع أنصاره لاختياره فى حين كل المرشحين من باقى الكليات فى مكانا واحد.

 

ومن جانبه اجتمع الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة، مع المرشحين للاستماع لمطالبهم، والذين طالبوا أن يكون مقرا واحدا للانتخاب طبقا للقانون وأن تكون فى يوم عمل وليس السبت لتمكين العاملين بالكليات من الأداء بأصواتهم.

 


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