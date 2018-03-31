تدريب مفتشى القوى العاملة بالشرقية على برامج حوسبة نظام التشغيل

تدريب مفتشى القوى العاملة بالشرقية على برامج حوسبة نظام التشغيلالسبت، 31 مارس 2018 04:28 م
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
أكد خالد المصرى مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، أنه تم تدريب عدد من مفتشى التشغيل فى مكاتب "أبو كبير – مشتول السوق – منيا القمح – الصالحية الجديدة"، على برنامج التشغيل وسوق العمل، وذلك فى إطار حوسبة نظام التشغيل وسوق العمل، لتسجيل راغبى العمل وبياناتهم وفرص العمل وإتاحة البرنامج للشباب والمنشآت، للاطلاع على فرص العمل من جانب الشباب، ومعرفة عدد ومؤهلات راغبى العمل المسجلين فى البرنامج من جانب أصحاب العمل والاطلاع على بياناتهم واختيار المناسبين لشغل فرص العمل المتاحة لديهم، وجارى ربط المكاتب بمركز المعلومات بالوزارة.
من جانبه، أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى بيان له، بأهمية تفعيل وتطبيق نظام الحوسبة الخدمية باعتباره صمام أمان لتوفيرالمعلومة الدقيقة ويعمل على توفير الوقت والجهد، ويساهم فى تطوير منظومة العمل، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمترددين على مكاتب العمل.
إضافة تعليق
شهادة "أمان" حصن "أمان" المصريين.. برلمانيون: صرف البنك الزراعى أول تعويض بقيمة 50 ألف جنيه يعطى ثقة بالشهادة.. يشجع العمالة الموسمية على شرائها.. تخدم 15 مليون عامل ..ودراسات تشريعية لتوفيق أوضاعها بقانون جديد
كنائس مصر تحت حماية الداخلية فى احتفالات "حد السعف".. حرم آمن لمسافة تمتد لـ800 متر بمحيط دور العبادة.. الأمن الوطنى يلاحق الإرهابى "عمرو سعد" صانع الانتحاريين فى مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة