تدريب مفتشى القوى العاملة بالشرقية على برامج حوسبة نظام التشغيل







الشرقية - إيمان مهنى

أكد خالد المصرى مدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، أنه تم تدريب عدد من مفتشى التشغيل فى مكاتب "أبو كبير – مشتول السوق – منيا القمح – الصالحية الجديدة"، على برنامج التشغيل وسوق العمل، وذلك فى إطار حوسبة نظام التشغيل وسوق العمل، لتسجيل راغبى العمل وبياناتهم وفرص العمل وإتاحة البرنامج للشباب والمنشآت، للاطلاع على فرص العمل من جانب الشباب، ومعرفة عدد ومؤهلات راغبى العمل المسجلين فى البرنامج من جانب أصحاب العمل والاطلاع على بياناتهم واختيار المناسبين لشغل فرص العمل المتاحة لديهم، وجارى ربط المكاتب بمركز المعلومات بالوزارة.