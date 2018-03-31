تحرير 28 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، للقضاء على المخالفات والحد من ترويج السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن ضبط 28 قضية متنوعة، شملت 17 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، و3 قضايا عدم وجود سجل تجارى، وقضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز لمخابز بلدية، قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر حملت رقم 680 جنح أ د ط مركز الباجور لسنه 2018 ضد " ع . م . أ " مسئول عن محل بقاله بدائرة المركز وتم ضبط 240 زجاجة خل.

وتمكنت الحملة أيضًا من تحرير قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر حملت رقم 3178 جنح مركز منوف لسنة 2018 ضد "ف . م" مسئول عن معمل ألبان بدائرة المركز، وتم ضبط 2 طن ملح طعام.