المنيا تستعد لأعياد الربيع بتكثيف الحملات التموينية وإلغاء الإجازات







المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات المواطنين باعياد الربيع وقال عصام البديوى محافظ المنيا فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه تم رفع درجة الاستعداد وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء كافة القطاعات ومديريات الخدمات ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية وذلك استعداداً للاحتفال بأعياد الربيع.

وقال المحافظ أننا هنا من أجل خدمة المواطن المنياوى وتوفير كافة سبل الراحة والأمن له للاستمتاع بأعياد الربيع ،مطالبا الجميع أن يخرجوا المتنزهات ،ولفت أن محافظة المنيا تعمل على تقديم كافة الخدمات بالشكل الذى يليق بالمواطن المنياوى.

وأشار المحافظ إلى أن أبناء المنيا ضربوا أكبر المثل فى حب الوطن من خلال خروجهم للانتخابات والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

وأعلن المحافظ عن فتح أبواب الحدائق والمتنزهات فى الصباح الباكر لاستقبال المواطنين وكلف البديوى رؤساء الوحدات المحلية بإعداد وتجهيز كافة الحدائق وفتحها أمام كافة الموطنين وإعداد ومراجعة كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة لمواجهة أعداد الموطنين المتنقلين بين ضفتى النهر بالإضافة إلى الوقوف على الخطة الأمنية لتأمين دور العبادة أثناء الاحتفالات مع ضرورة مراقبة الأسواق ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات من الطريق العام .

وأكد عصام البديوى أنه وجه مديرية التموين بمتابعة مدى توافر السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومدى الالتزام بالأسعار المقررة، ووضع خطة من قبل المديرية لضمان عمل محطات تعبئة الغاز بكامل طاقتها لسد احتياجات المواطنين ومراقبة توزيعه والتأكيد على تواجد مفتشى التموين بمراكز المحافظة داخل الأسواق بصفة دائمة ومستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأغذية الطازجة والمحفوظة المخالفة لاشتراطات الصحة العامة وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى.

وأنه تم التأكيد على إدارة السياحة بمتابعة تجهيز كافة الأماكن والمعالم السياحية والأثرية على مستوى المحافظة والتأكد من تمهيد ونظافة الطرق المؤدية لها استعداداً لاستقبال الرحلات السياحية والوفود سواء من خارج البلاد أو مواطنى المحافظة .

ولفت المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور على ضرورة التواجد المرورى المستمر خلال هذه المناسبة مع تكثيف المرور بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية ومتابعة خطوط السير لكافة وسائل النقل ومراقبة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة طيلة ساعات الليل والنهار ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أى كثافة مرورية وإيجاد الطرق البديلة لها وتحويل مساراتها .

وأكد على التواجد المكثف لفرق الطوارئ بجميع قطاعات هندسة الكهرباء ومياه الشرب والصحى لإصلاح أية أعطال قد تحدث طوال فترة الاحتفالات بالأعياد وشم النسيم، وأن رئيس الوحدة المحلية هو المسئول الأول بالمتابعة المستمرة واللحظية بالتنسيق مع الإدارات المعنية منعا لوقوع اى تداعيات قد تؤثر على تلك الاحتفالات وأن اى تقاعس يعتبر إدانة قاطعة تستوجب المساءلة ،واضح أن البعض يستغل المناسبات العامة ويتعدى على الأراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية بالبناء ، وهذا يستوجب التصدى الفورى له حفاظا على الرقعة الزراعية وارض املاك الدولة ،ووجه بأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية بمراكز المحافظة التسع تكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع للعمل على إزالتها فوراً.

وفى نفس السياق أعلنت مديرية الصحة بالمنيا على استعدادها لمتابعة الاحتفالات بأعياد الربيع، حيث قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سوف يتم تكثيف الحملات التفتيشية على كافة منافذ بيع الأغذية والأسواق والمطاعم للوقوف على مدى صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية خاصة الأسماك المملحة بكل أنواعها.

واضافت الدكتورة أمنية أنه تم إعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أى حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى لمتابعة الأسواق .

كما أعلنت مديرية الإسعاف بالمنيا عن رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات والدفع بعدد من سيارات الإسعاف قد يتجاوز 25 سيارة إسعاف لتغطية الاحتفالات ، كما أعلنت المديرية عن أن تواجد السيارات سوف يكون من الصباح الباكر وحتى انتهاء الاحتفالات طوال أيام الاحتفال ،كما تم التأكيد على ربط غرفة العمليات بالسيارات مباشرة لعمل متابعة كل نصف ساعة ، مع انتشار المشرفين على النقاط الحيوية.

وأعلنت مديرية الأمن عن رفع حالة الاستعداد لتأمين المواطنين خلال الاحتفال بأعياد الربيع، من خلال تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية ، بالإضافة إلى تكثيف التمركزات الأمنية والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، كما أعلنت المديرية عن نشر شركة سرية على أماكن التجمعات للمواطنين لمنع أى أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى متابعة القرى خلال الاحتفالات للتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية لازالتها فى مهدها وطالب اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال التعديات والتصدى لها فورا وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما طالب القوات بحسن التعامل مع المواطنين، وأكد أن الأجهزة الأمنية جزء من المواطن تعمل على توفير الحماية والأمن له.