المحافظ يهنئ فريق دمياط لصعوده الدورى الممتاز "ب"







دمياط معتز الشربينى

تقدم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالتهنئة للاعبى فريق كرة قدم نادى دمياط الرياضى و للجهاز الفنى بقيادة الكابتن عبد اللطيف الدومانى وذلك لصعوده الدورى الممتاز "ب".

يذكر أن فريق كرة قدم نادى دمياط الرياضى قد بدأ مشوار مباريات دورى الترقى للدرجة الثانية على أرضه أمام نادى فاقوس فى فبراير الماضى ليحسمه اليوم مع فاقوس على ملعبه.