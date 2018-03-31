الكويت تدين الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين







الكويت أ ش أ

صرح مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، بأن الكويت تابعت بألم بالغ أنباء الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين العزل، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، والتى تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلى ، متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية ، ومنتهكة كافة القواعد والأعراف الدولية ، ومقوضة كافة جهود السلام فى المنطقة.

وقال المصدر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية مساء الجمعة - إن الكويت وانطلاقا من مسؤولياتها حيال قضايا أمتها العربية والإسلامية ، ومن خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى ، فقد بادرت وعلى الفور بدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المتظاهرين العزل ، والاستخدام المفرط لسلطة الاحتلال للقوة والتصعيد فى الأوضاع الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة ، ‏وأدت الى استشهاد 15 وإصابة 1200 ، وفق ما أعلن عنه الأشقاء الفلسطينيون.

وأكد أن الكويت تدعم وبشدة المطالب المشروعة للرئيس الفلسطينى بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة ، مجددا إدانة الكويت وشجبها ‏لتلك الأعمال الإجرامية ، ومطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته التاريخية فى حفظ الأمن والسلم الدوليين والتصدى وبشكل فورى لممارسات القمع الإسرائيلية ووضع حد لها.