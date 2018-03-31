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العثور على مقر لـ"داعش" تحت الأرض شرق بعقوبة.. ومقتل 3 عناصر للحشد الشعبى

السبت، 31 مارس 2018 12:49 م
العثور على مقر لـ"داعش" تحت الأرض شرق بعقوبة.. ومقتل 3 عناصر للحشد الشعبى القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن قائد عمليات ديالى، الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم السبت، العثور على مقر تحت الأرض لتنظيم "داعش" الإرهابى شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى العراقية.

وقال العزاوى، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "قوة أمنية مشتركة نجحت فى العثور على مقر لداعش تحت الأرض بعمق 2 م جنوب قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة"، مضيفا أن القوة دمرت المقر بالكامل وأجرت عمليات تمشيط واسعة فى محيطها لتأمين المنطقة بالكامل، وكانت الأجهزة الأمنية العراقية فى ديالى ضبطت العديد من المقرات "داعش" خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.

وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين، اليوم السبت، مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبى بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك، وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "القوات الأمنية العراقية شرعت بعملية أمنية تجاه منطقة الفراغ الأمنى شرق قضاء داقوق- شرق قضاء طوزخورماتو جنوب كركوك لمطاردة الإرهابيين من تنظيم الرايات البيضاء بعمق 5 كيلومترات شرق طريق بغداد - كركوك، بهدف تأمينها بشكل إضافى وأيضا البحث عن جثث عناصر الشرطة الاتحادية المغدور بهم الذى بثت عصابات داعش الإرهابية صور إعدامهم".

وأضاف المصدر أن القوات المشاركة (الشرطة الاتحادية، الرد السريع، الحشد الشعبى)، تعرضت قوة من لواء 52 الحشد الشعبى (قوه التركمان) لانفجار عبوة ناسفة، أدت إلى مقتل 3 عناصر، وذلك خلال تفتيشهم نفقا فى قرية القوشجية جنوب شرق قضاء طوزخورماتو".


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