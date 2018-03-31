اضبط مخالفة.. تدلى أسلاك الكهرباء بشوارع الواسطى والأطفال يلهون بها

اضبط مخالفة.. تدلى أسلاك الكهرباء بشوارع الواسطى والأطفال يلهون بهاالسبت، 31 مارس 2018 12:30 م
الأطفال يمسكون بأسلاك الكهرباء الساقطة
بنى سويف - هانى فتحى
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يعانى سكان منطقة حوض رشدى خلف المستشفى المركزى بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، من تدلى أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة فى المنطقة.
وقال محمد فاروق أحد أهالى مدينة الواسطى، إن سكان المنطقة يعانون، من تدلى خطوط الكهرباء المارة بين أعمدة الإنارة بمنطقة حوض رشدى، مشيراً إلى أن الأطفال يلهون بتلك الأسلاك.
فيما طالب محمود فارس أحد أهالى المنطقة، من شركة كهرباء مدينة الواسطى، بسرعة إرسال مسئولى الصيانة لإعادة تركيب الأسلاك مرة أخرى.
الأطفال يمسكون بأسلاك الكهرباء
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