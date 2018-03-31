احتجاز فتاة مصابة بالتهاب سحائى بمستشفى حميات المحلة

احتجز مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فتاة فى العقد الثانى من العمر مقيمة منطقة الوراقة ثان المحلة، مصابة بالتهاب سحائى، إثر إجراء عملية كحت فى عيادة خاصة.

حيث استقبلت المستشفى"م.ع.م" 16سنة، بعد ظهور أعراض المرض عليها من ارتفاع فى درجة الحرارة، وآلام بالرقبة والظهر، وشد بعضلات الرقبة والظهر، وصداع شديد، وعدم القدرة على تحمل الضوء وحدوث زغللة بالعين.

وتبين أنها قامت بإجراء عملية كحت فى إحدى العيادات الخاصة، وتم وضعها بغرفة العزل وأخذ عينات دم ومسحات، وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان مدى ايجابية الحالة من عدمه.