video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اتفاق بين المعارضة السورية وروسيا على إجلاء مصابين من دوما

السبت، 31 مارس 2018 11:39 م
اتفاق بين المعارضة السورية وروسيا على إجلاء مصابين من دوما أهالي الغوطة السورية





(رويترز)
إضافة تعليق

توصلت المفاوضات مع الجانب الروسى فى آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى الغوطة الشرقية بسوريا إلى اتفاق اليوم السبت لإجلاء المصابين من دوما إلى شمال سوريا وذلك حسبما قالت مصادر محلية مطلعة على الاتفاق.

وأضافت المصادر أن اللجنة التفاوضية التى تضم كلا من القيادات المدنية وممثلى جماعة جيش الإسلام التى تسيطر على دوما هى التى توصلت لهذا الاتفاق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يعلن خلو جنوب الغوطة الشرقية من الفصائل المعارضة

المعارضة السورية

روسيا

دوما

الغوطة




لا تفوتك
"قضايا الدولة" تحصل على تعويض بـ7 ملايين دولار من شركتين عن أضرار بيئية

"قضايا الدولة" تحصل على تعويض بـ7 ملايين دولار من شركتين عن أضرار بيئية

بدء الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

بدء الدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية سبتمبر المقبل

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من قيمة العلاوات لأصحاب المعاشات.. وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.. ويؤكد: هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية

القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% على الأجر المتغير من قيمة العلاوات لأصحاب المعاشات.. وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.. ويؤكد: هم فى أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية

"اشحن.. اوصل.. وفر".. مصر تدخل عصر السيارة الكهربائية ووزير التجارة يسمح باستيرادها "مستعمل".. الحكومة تجهز المدن الجديدة بها كبنية تحتية.. ورابطة المصنعين تطالب بمعاملة جمركية خاصة لمواجهة ارتفاع أسعارها

"اشحن.. اوصل.. وفر".. مصر تدخل عصر السيارة الكهربائية ووزير التجارة يسمح باستيرادها "مستعمل".. الحكومة تجهز المدن الجديدة بها كبنية تحتية.. ورابطة المصنعين تطالب بمعاملة جمركية خاصة لمواجهة ارتفاع أسعارها

شاهد.. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو وفان بيرسى فى البريميرليج

شاهد.. محمد صلاح يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو وفان بيرسى فى البريميرليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة