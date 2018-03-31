اتفاق بين المعارضة السورية وروسيا على إجلاء مصابين من دوما







(رويترز)

توصلت المفاوضات مع الجانب الروسى فى آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى الغوطة الشرقية بسوريا إلى اتفاق اليوم السبت لإجلاء المصابين من دوما إلى شمال سوريا وذلك حسبما قالت مصادر محلية مطلعة على الاتفاق.

وأضافت المصادر أن اللجنة التفاوضية التى تضم كلا من القيادات المدنية وممثلى جماعة جيش الإسلام التى تسيطر على دوما هى التى توصلت لهذا الاتفاق.