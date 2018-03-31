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السبت، 31 مارس 2018 07:31 ص
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والمتوفق منذ عام 2010..

أهالى كفر السنابسة بمنوف يحلمون باستكمال مشروع الصرف الصحى

السبت، 31 مارس 2018 06:00 ص
أهالى كفر السنابسة بمنوف يحلمون باستكمال مشروع الصرف الصحى كفر السنابسة بمنوف يعانون غياب الصرف الصحى - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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معاناة حقيقة يعيشها مايقرب من 30 ألف نسمة بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب توقف العمل بمشروع الصرف الصحى برغم ارتفاع منسوب المياه الجوفية بجميع أنحاء القرية.

فى البداية يقول محمود أبو شنب موظف بإحدى الشركات بمدينة السادات ومن أهالى القرية، أن مشروع الصرف بدء بالقرية منذ عام 2006، وتم الانتهاء من عمليات الحفر وتركيب المواسير الأرضية حتى عام 2010، وتم العمل مرة أخرى بالمشروع وتم بناء محطة الرفع وتم الانتهاء من كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالبناء والحفر، ومنذ ذلك توقف العمل بسبب عدن وصول الكهروميكانيكى، وماكينات الرفع التى ستقوم برفع المياة إلى المحطة الرئيسية .

ويشير سعيد علام تاجر ومن أهالى القرية، تقدمنا بالعديد بالشكاوى إلى فرع هيئة الصرف الصحى بشبين الكوم، وإلى وزارة الإسكان لأنها الجهة المعنية بالأمر، لسرعة توريد ماكينة الرفع وباقى المعدات التى ستقوم بتشغيل محطة الرفع والمشروع الذى يحلم به الكبير والصغير فى القرية، مع العلم أن المحطة الرئيسية التى تصب عليها العديد من القرى فى حيز القرية ،مؤكدا أن سعر نقلة كسح الطرنشات بلغت 80 جنيها للمرة الواحدة وهذا الأمر أدى الى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى .

وطالب علام المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بالاستجابة لمطلب 30 ألف نسمة وحل المشكلة بتوريد ماكينة الرفع والأدوات الكهرومكانيكية، لكى يتم تشغيل المشروع بالقرية.


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