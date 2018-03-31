أسبوع ثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر الشاطبى غدا

أسبوع ثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر الشاطبى غداالسبت، 31 مارس 2018 11:43 ص
قصر ثقافة الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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ينظم قسم التمكين الثقافى بفرع ثقافة الإسكندرية،اسبوعا ثقافيا لذوى الإحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الشاطبى.
تبدأ الفعاليات غدا الأحد في العاشرة صباحا، ومحاضرة صحية تلقيها الدكتور يسرية بسيونى ويتخلل الأسبوع ورشة لعمل أشكال فنية بالخيش والخرز تدريب الفنانة غادة طلعت.
وتختتم الفعاليات يوم 5 أبريل بمحاضرة بعنوان الفرق بين فرط الحركة عند الأسوياء وذوى الإحتياجات الخاصة تلقيها الدكتورة هناء الشهاوي أستاذ التربية الخاصة وعلم النفس المساعد جامعة القصيم سابقا، يأتي ذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعتبارعام 2018 عاما لذوي الإحتياجات الخاصة.
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