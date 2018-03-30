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وكيل كهرباء الأقصر: نجحنا فى خدمة الانتخابات الرئاسية دون أية شكاوى

الجمعة، 30 مارس 2018 08:00 ص
وكيل كهرباء الأقصر: نجحنا فى خدمة الانتخابات الرئاسية دون أية شكاوى الانتخابات الرئاسيه - ارشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال الشبكة فى كافة مدن المحافظة بالوصول لأعلى معدلات خدمة اللجان الانتخابية خلال 3 أيام من التصويت، وذلك دون أية شكاوى من انقطاع للتيار أو مشكلات فى كل لجنة بالمحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف وكيل كهرباء الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قاد جولات على كافة المدن والقرى لمتابعة عمل فريق الشركة، والاطمئنان على سير العمل بمقار اللجان الانتخابية بهندسة كهرباء غرب وشرق وشمال وجنوب الأقصر، واطمأن أيضاً على وجود مولدات الديزل بسيارات الطوارئ المخصصة للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال خارجة عن الإرادة.

وأكد المهندس حجاج عبدة، أن كافة المستشارين رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية، وكذلك ضباط القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين اللجان، أشادوا خلال أيام التصويت باستقرار التغذية الكهربائية وذلك مع وجود فنى مختص بمقر كل لجنة مجهز بكافة سبل الإنارة البديلة فى حالة حدوث أى عطل مفاجئ.


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