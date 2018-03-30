وفد من حماس يبحث مسار المصالحة الفلسطينية فى العاصمة الروسية







(أ ش أ)

وصل عضو المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على رأس وفد من الحركة إلى موسكو اليوم الجمعة.

وقال أبو مرزوق لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة:" إن زيارته جاءت تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الروسية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وما يسمى بصفقة "القرن".

وأضاف :"أنه سيبحث التطورات فى القضية الفلسطينية وتأثيرها على مسار المصالحة الفلسطينية، وما وصلت إليه وخاصة بعد خطاب الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، الذى قطع حبل الوصال وأنهى المصالحة الفلسطينية من طرف واحد".

وأشار إلى أنه سيناقش ما يمكن فعله مع الأصدقاء الروس فى هذا الصدد، مؤكدا أن القضية الثانية، التى سيبحثها فى موسكو هى مواجهة الخطة الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط والمسماة بصفقة "القرن"، وتداعياتها المختلفة وإحداث نزاع فى المنطقة على أساس طائفى وعرقى وتشجيع هذا الأمر، بحسب وصفه.

وذكر أبو مرزوق أنه سيبحث كذلك الدور الروسى بالمنطقة ووقوف روسيا إلى جانب الحق الفلسطينى المشروع فى نضاله لاسترداد حقوقه.

وتابع قائلا:"إن الزيارة تهدف قبل كل ذلك لـتهنئة الرئيس الروسى فلادمير بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية".