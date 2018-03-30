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ورشة عمل لتعليم الخط العربى وحملات للنظافة بمشاركة الشباب بالحامول

الجمعة، 30 مارس 2018 02:04 م
ورشة عمل لتعليم الخط العربى وحملات للنظافة بمشاركة الشباب بالحامول المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول





كفر الشيخ – محمد سبيمان
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عقدت ورشة عمل للخط العربى بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، تحت رعاية المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، شملت ورشة العمل تعليم الخط العربى بجميع أنواعه ، ومناقشة مشاركة الشباب فى تجميل المدينة وطرح افكار جديده لتزيين شوارع وميادين مدينة الحامول.

أكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول ، على أهمية دور الشباب فى الفترة القادمة، لافتة إلى حرصها على إقامة ورش عمل للشباب لتعليمهم العديد من المهن، إضافة للاستفادة من طاقتهم فيما يعود على المجتمع بالنفع.

وقالت رئيس مركز ومدينة الحامول ، لـ " اليوم السابع " : "ستشهد مدينة الحامول الأسابيع المقبلة حملات نظافة يشارك فيها شباب الحامول ، إضافة لمناقشة أفكارهم لتطوير المدينة.

 


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