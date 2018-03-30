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ميناء الإسكندرية: دخول قاطرة جديدة فى الخدمة بداية أبريل

الجمعة، 30 مارس 2018 03:00 ص
ميناء الإسكندرية: دخول قاطرة جديدة فى الخدمة بداية أبريل رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية





الإسكندرية أسماء على بدر
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أكد رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن قاطرة جديدة تدخل الخدمة بالميناء خلال أيام فى بداية شهر أبريل القادم، والتى تم بناؤها بتكلفة 69 مليون جنيه، والتى وصلت للميناء منذ فترة بعد أن أنشأتها شركة التمساح إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القاطرة تتميز بمواصفات ملاحية عالمية، حيث تم تجهيزها بكافة الأجهزة الملاحية التى تختص بالتعارف، والأعماق، وأعلى درجات الحريق، والاتصال الصوتى الداخلى، وأجهزة تحديد الأهداف والمواقع وخطوط السير الداخلى والخارجى، وأجهزة تحديد المواقع وخطوط السير والمسارات، وأجهزة قياس الأعماق، وأجهزة قياس حالة الطقس وتلقى الاستغاثات، كما أنها مجهزة بأجهزة ترسل إشارات تحدد مكان تواجد القاطرة فى حالة الغرق أو الفقدان .

كما أوضح أن قاطرة تراكتورز يبلغ طولها 35 متر، وعرضها 11 متر، وغاطسها 5.5 متر، وقدرة ماكيناتها 2600 حصان لكل ماكينه تختص بالقطر، والشد، وإطفاء الحريق.


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