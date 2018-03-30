مقتل 5 مدنيين إثر انفجار لغم فى محافظة الجوف اليمنية

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أفادت مصادر يمنية بمقتل 5 مدنيين إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثى الإنقلابية، فى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف (شمال شرقى اليمن).

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الجمعة - أن اللغم الذى زرعته المليشيات الحوثية قبل طردها من إحدى مناطق برط العنان، أودى بحياة 5 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وجميعهم من أسرة واحدة.

يذكر أن مطالبات حقوقية لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولى بالضغط على المليشيات بالتوقف الفورى عن زراعة الألغام المحرمة دوليًا.