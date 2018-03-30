مقتل جندى بريطانى فى انفجار قنبلة بسوريا







رويترز

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، أن جنديا بريطانيا يشارك فى عملية للجيش الأمريكى ضد تنظيم فى سوريا، قتل الخميس بانفجار عبوة ناسفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة فى بيان: "نؤكد بأسف أن عنصرا فى القوات المسلحة البريطانية قتل بالأمس بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع" فيما "كان يشارك فى عملية للقوات الأمريكية ضد داعش".