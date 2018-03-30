مقتل جندى بريطانى فى انفجار قنبلة بسوريا

مقتل جندى بريطانى فى انفجار قنبلة بسورياالجمعة، 30 مارس 2018 06:14 م
الجيش البريطانى
رويترز
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، أن جنديا بريطانيا يشارك فى عملية للجيش الأمريكى ضد تنظيم فى سوريا، قتل الخميس بانفجار عبوة ناسفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة فى بيان: "نؤكد بأسف أن عنصرا فى القوات المسلحة البريطانية قتل بالأمس بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع" فيما "كان يشارك فى عملية للقوات الأمريكية ضد داعش".
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